"Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты. Они дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально. Создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне," отметил начальник экспедиции Сергей Соловьев.

Исследования в Акре ведутся более 10 лет совместно с Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований. С 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.

Портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) был основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства. В древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.

Территория античного города площадью около 3,5 га в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.