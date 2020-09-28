Исследования в Акре ведутся более 10 лет совместно с Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований. С 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.
Портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) был основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства. В древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.
Территория античного города площадью около 3,5 га в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.