Перевозчик обещает билеты "со значительным дисконтом". Минимальный тариф составит 500 руб. — за эти деньги, согласно сообщению Smartavia, можно будет улететь из Архангельска и Мурманска в Москву. Билеты в Санкт-Петербург из этих же городов компания обещает продавать по тарифу от 1 тыс. руб. Всего у компании сейчас более 40 направлений.

"Эта акция поможет стимулировать спрос на полеты в так называемый "низкий" сезон. У наших пассажиров будет отличная возможность спланировать путешествия в осенние, новогодние и весенние праздники", — сказала коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова, слова которой приводит пресс-служба.

В прошлом году Smartavia перевезла более 2 млн пассажиров (+71% г/г) и заняла 13-ю строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ. Самолетный парк состоит из 13 Boeing-737. Контролирует компанию холдинг Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова.

Ранее в сентябре распродажу билетов со скидками до 50% объявили две крупнейшие авиакомпании РФ — "Аэрофлот" и S7.

В условиях пандемии авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные тарифные условия.