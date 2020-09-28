"Их нашли, помощи у спасателей они не попросили", — сказал представитель МЧС.

Он уточнил, что спасатели направились им на помощь по просьбе родителей одного из туристов.

"Посетители встретились со спасателями и остались в парке", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 23 сентября спасатели управления МЧС по республике Коми выдвинулись на помощь группе из трех посетителей национального парка "Югыд Ва".

"Поступило сообщение о том, что группа посетителей национального парка "Югыд Ва" в составе трех человек (двое мужчин, одна женщина — все жители Сыктывкара) нуждается в сопровождении спасателей. Свою просьбу они передали с туристической группой, вернувшейся с маршрута", — отмечали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".