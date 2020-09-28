Курс евро составил 92,0225 руб./EUR1 в 16:28 МСК, что на 1,0925 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 78,85 руб./$1, подорожав на 64,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,5 копейки — до 84,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием санкционных рисков. Давление на рубль также оказывает рост геополитической напряженности из-за боевых действий в зоне карабахского конфликта.