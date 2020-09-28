По его словам, первый шаг к реализации проекта — заселение в ингушскую семью студентки из Китая.
"Гостья из Поднебесной станет полноценным членом семьи на три дня. За это время она будет знакомиться с национальной кухней, культурой, обычаями и традициями гостеприимства ингушей", — отметили в ведомстве.
Комтуризма приглашает жителей республики принять участие в проекте, направленном на формирование положительного имиджа региона, интереса иностранных туристов к традициям, составляющим главное наследие предков, обычаям гостеприимства, закрепленным как священный закон, обязательный для исполнения.
Как сообщалось ранее, глава ингушского правительства Владимир Сластенин обратился к депутатам республиканского парламента с просьбой оказать помощь в решении проблем, связанных упрощением процедуры выдачи пропусков для зарубежных туристов.
По его мнению, к факторам, сдерживающим развитие туризма, можно отнести и необходимость получения иностранцами дополнительного разрешения, срок рассмотрения которого составляет более 30 рабочих дней. Для решения проблемы было бы целесообразно инициировать единый пропуск на территории Северо-Кавказского федерального округа для посещения туробъектов, расположенных в пределах пограничных зон.
Премьер предложил максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранцев, приезжающих с туристическими целями, рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день.