"Казалось бы, о кавказском гостеприимстве сказано все — написаны сотни статей и книг, организованы конференции, сняты фильмы. Несмотря на это, кавказское гостеприимство всегда вызывает восторг и удивление. Для приобщения иностранцев к богатой ингушской культуре в республике запущен проект "Россия глазами иностранца", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, первый шаг к реализации проекта — заселение в ингушскую семью студентки из Китая.

"Гостья из Поднебесной станет полноценным членом семьи на три дня. За это время она будет знакомиться с национальной кухней, культурой, обычаями и традициями гостеприимства ингушей", — отметили в ведомстве.

Комтуризма приглашает жителей республики принять участие в проекте, направленном на формирование положительного имиджа региона, интереса иностранных туристов к традициям, составляющим главное наследие предков, обычаям гостеприимства, закрепленным как священный закон, обязательный для исполнения.

Как сообщалось ранее, глава ингушского правительства Владимир Сластенин обратился к депутатам республиканского парламента с просьбой оказать помощь в решении проблем, связанных упрощением процедуры выдачи пропусков для зарубежных туристов.

По его мнению, к факторам, сдерживающим развитие туризма, можно отнести и необходимость получения иностранцами дополнительного разрешения, срок рассмотрения которого составляет более 30 рабочих дней. Для решения проблемы было бы целесообразно инициировать единый пропуск на территории Северо-Кавказского федерального округа для посещения туробъектов, расположенных в пределах пограничных зон.

Премьер предложил максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранцев, приезжающих с туристическими целями, рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день.