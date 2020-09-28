«C 1 октября Республика Корея снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. При этом обращаем внимание, что пребывание в транзитной зоне аэропорта по-прежнему не может превышать 24 часа», — сообщает консульский отдел посольства России в Республике Корея на своей странице в Фейсбуке.

Россия и Южная Корея возобновили авиасообщение 27 сентября. Рейсы выполняются из Москвы в Сеул раз в неделю, ими могут воспользоваться россияне и граждане Южной Кореи.

Безвизовый режим между Россией и Южной Кореей отменен из-за пандемии коронавируса. Для въезда в страну россиянам нужна виза.

В 2019 году в Южной Корее побывало более 340 тыс. российских граждан, это на 13% больше, чем годом ранее. Аэропорт Сеула Инчхон – важный транзитный хаб для многих маршрутов в страны Азии, Австралию и Новую Зеландию. С января по август 2020 года аэропорт обслужил 11,1 млн международных пассажиров.