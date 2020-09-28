"У нас большой фонд — 192 тыс. экспонатов. Большая часть наших фондовых коллекций будет показана временными выставками (...) в ближайшие четыре года", — сказал Кузнецов агентству.

Директор музея пояснил, что выставки будут длительными — до шести-девяти месяцев. На них покажут "практически все направления комплектования фондов".

По словам Кузнецова, уже в декабре 2020 года в музее откроется большая выставка из фондов "Нового Иерусалима", где будут представлены изделия народно-художественных промыслов.

Как сообщалось, "Новый Иерусалим" сменил свое название: музейно-выставочный комплекс стал историко-художественным музеем. Необходимость смены названия в администрации объяснили новой концепцией развития музея, который теперь более активно сосредоточится на изучении и экспонировании собственных фондов.