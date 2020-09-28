"Впереди огромный объем работы, ведь в музее меняется многое, начиная с бланков документов и заканчивая навигацией. Я думаю, что в ближайшие два-три месяца мы эту работу выполним примерно на 90%", — сказал Кузнецов агентству.

Он пояснил, что для музея разработан фирменный стиль, который подразумевает строгие правила использования определенных цветовых гамм и дизайнерских решений. Сообразно этим требованиям разработают фирменную сувенирную продукцию "Нового Иерусалима", которую будут реализовывать через музейные магазины.

Кроме того, "Новый Иерусалим" сменил свое название: музейно-выставочный комплекс стал историко-художественным музеем.

По словам Кузнецова, необходимость смены названия вызвана новой концепцией развития музея, который теперь более активно сосредоточится на изучении и экспонировании собственных фондов.

В сентябре 2020 года музей "Новый Иерусалим" отметил свое 100-летие.