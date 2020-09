Фото: Coral Travel

"Сегодня детские клубы Sun Family Club работают в десяти турецких отелях. Это Xanadu Resort 5* High Class, Tuana Club Fethiye 5* HV, Sirene Belek Hotel 5*, Maritim Pine Beach Resort 5*, Seven Seas Hotel Life 5* (бывший Otium Hotel Life), Otium Family Eco Club 5* (бывший Otium Eco Club), Seven Seas Hotel Blue 5* (бывший Otium Hotel Seven Seas), Otium Family Club Marine Beach 5* New, Eftalia Ocean 5* и The Garden Beach Hotel 5*", — сообщила она.

Говоря о новинках детской программы, Макаркова заметила, что в отеле Xanadu Resort 5* в Анталье дети могут получить полезный для развития интеллекта навык рисования двумя руками.

"Рисование обеими руками одновременно способствует улучшению памяти, облегчает процесс чтения и письма. Ребенок дольше удерживает внимание, лучше сосредотачивается. И развивает межполушарное взаимодействие, которое является основой развития его интеллекта", — сказала она.

Сеть Sun Family Club туроператора Coral Travel включает 150 детских клубов в 13 странах. За 11 лет существования в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение. В основе концепции – отдых родителей на курортах, пока их дети играют и развиваются.

Весной в разгар пандемии педагоги клуба занимались с детьми удаленно каждый вторник. Дети играли, рисовали, мастерили, экспериментировали, занимались йогой, танцевали.