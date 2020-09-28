«Весной и летом, по данным AliExpress, в России наблюдался рост спроса на товары для туризма и активного отдыха. Так, в мае-августе объем платежей пользователей за мебель для кемпинга увеличился в 15,8 раза по сравнению с таким же периодом годом раньше, за дорожные наборы — в 7,1 раза, за походные шкафы — в 2,6 раза, за спальники — на 59%, за палатки — на 23%, за походную посуду — 19%, за наборы для выживания — на 15%. В целом сегмент кемпинговых товаров вырос на 16,5%», — следует из сообщения торговой площадки.

По ее данным, в мае-августе одними из самых популярных стали всесезонные палатки и семейные самораскрывающиеся палатки на 5-6 человек, походные газовые плиты и походные банданы.

«Также весной и летом люди активно покупали на AliExpress спортивные товары. Так, по сравнению с прошлым годом оборот платежей за товары из сегмента фитнеса вырос на 61%, скейтбординга — на 53%, водного и велосипедного спорта — на 44% и 28% соответственно, рыбалки — на 15,5%, верховой езды — на 13%», — рассказали в компании.

Также отмечается, что в мае — августе на AliExpress самыми часто покупаемыми товарами в этой категории были наколенники и рыболовные лески, а больше всего пользователи потратили на одежду для йоги, электроскутеры и аксессуары для велосипедов.

Из-за пандемии коронавируса с конца мая по июнь в России не работали объекты размещения. Во многих регионах полноценная работа отелей возобновилась только к августу. Кроме того, из-за карантинных ограничений туристы не могли посещать музеи, кафе, торговые центры и другие популярные объекты.