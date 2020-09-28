По словам Курма, на правом борту парома Estonia есть повреждение, длина которого составляет четыре метра, а ширина — 1,2 метра. Повреждение расположено ниже ватерлинии, но простирается и выше ватерлинии, то есть до автомобильной палубы.

"Это говорит о том, что Estonia столкнулась с чем-то достаточно крупным, чтобы могло пробить корпус" — сказал Курм в передаче "Otse Postimehest". — Для того, чтобы пробить борт, требовалось бы чтобы, например, меньшее рыболовное судно врезалось в корпус парома на скорости в четыре узла".

Эстония, Финляндия и Швеция обсудят новую информацию о гибели парома Estonia, если станут известны важные обстоятельства трагедии, о которых ранее не сообщалось, говорится в обнародованном 28 сентября заявлении министров иностранных дел стрех стран.

Заявление было принято в связи с появлением новых сведений о крушении парома, содержащихся в документальном пятисерийном фильме Discovery Network, трансляция которого начнется в понедельник. В нем сняты, в частности, новые кадры обломков парома, на которых видны повреждения со стороны руля.

"Фильм содержит снятые в сентябре прошлого года кадры, запечатлевшие не замеченное ранее повреждение правого борта парома. На мой взгляд, это достаточно важная информация, истинность которой мы должны прежде всего установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи", — сказал ранее премьер Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Как сообщила ранее эстонская газета Postimees, в документальном фильме рассказывается, что при погружении к остову судна робот-водолаз обнаружил в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.

Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели "Эстонии" привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение.

Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, приводит издание слова шведской газета Aftonbladet.

Пятисерийный документальный сериал "Estonia — находка, которая изменит все" был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер — Хенрик Эвертссон.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" — единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Согласно отчету эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Появились версии о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное.

У многих вызвало недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, и высказывающийся за закрытие фрагментов судна песком или бетоном (что не было выполнено — ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Однако все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.