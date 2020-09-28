В Крапивне для организации праздника задействовали все благоустроенные площадки. Для участников праздничных мероприятий были проведены квесты, концерты, спортивные соревнования, исторические реконструкции, пленэры.

В Алексине чествовали жителей, внесших большой вклад в развитие города и всего региона.

Богородицк подготовил немало приятных сюрпризов для богородчан и гостей города. Уже с самого утра можно было отправиться на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Посетители городского сада смогли послушать живую музыку юных исполнителей — учеников Детской школы искусств им.В.П.Силина и чтение стихов в рамках литературно-музыкального блока "Край любимый и родной".

В городе-крепости Большой засечной черты — Белеве — у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря прошел фестиваль колокольного звона "Белевский перезвон". На городских автобусных маршрутах в этот праздничный день сотрудники Белевского краеведческого музея знакомили жителей с историей Белева и засечной черты.

Насыщенной была программа и в Одоеве. Здесь прошли легкоатлетическая эстафета "Тульский пряник", фестиваль "Золотая ярмарка", на котором можно было посмотреть концерт художественной самодеятельности, отведать вкусные соленья-варенья. А для юных одоевцев сотрудники библиотеки подготовили занимательную квест-игру "Тайны купеческого клада", на которой ребята познакомились с бытом одоевского купечества.

В самом маленьком городе России — Чекалине — торжество прошло на исторической Соборной горе. Жители и гости посетили мастер-классы, полакомились блинами и ухой по-лихвински на гастрономической площадке, полюбовались изделиями на выставке декоративно-прикладного творчества. Любителей истории увлекла экскурсия по Соборной горе "Крепости Лихвина".

Праздничный концерт "Тульский кремль: 500-лет на страже России" и огненные шоу в славянском стиле смогли увидеть участники торжественных мероприятий в старинном городе Веневе, в XVI-XVII веках сыгравшем немаловажную фортификационную роль в защите южных рубежей Руси.

В музее Плавска прошел День открытых дверей, в литературной гостиной вниманию гостей было предложено произведение "Тульский житель" Абрама Булыгина.

В Дубне центром празднования юбилея стала усадьба Мосоловых, где прошли концерты, интерактивные программы и экскурсии, состоялось театрализованное представление "Тайны Тульского кремля".

Жители Епифани заложили аллею "Памяти воинов", в поселке состоялось торжественное мероприятие "Епифань в летописи Большой засечной черты".

Торжества во всех малых исторических городах завершились большими праздничными концертами и фейерверками.

Ранее сообщалось, что основные юбилейные торжества прошли 26 сентября в Туле.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.