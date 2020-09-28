Проект реализован при поддержке правительства Москвы, Московского метрополитена и компании ПАО "Ростелеком".

"Проект продолжает развиваться. Появилось несколько онлайн-дверей — на Казанской набережной, в музее оружия и на станции метро "Тульская" в Москве. Также работает мобильная онлайн-дверь в виде башни кремля, которая в дни юбилея Тульского кремля будет приветствовать туляков на набережной. Стационарная онлайн-дверь будет усовершенствована, чтобы после праздничных мероприятий вернуться к жителям и гостям нашего региона уже с новыми функциями и интерфейсом", — приводятся в сообщении слова председателя облкомитета по туризму Ларисы Соломатиной.

Теперь каждый, кто будет гулять на Казанской набережной в Туле, сможет не только пообщаться с москвичами и гостями столицы, но и, улыбнувшись, получить памятную юбилейную открытку.

Возле онлайн-двери на станции метро "Тульская" в Москве появился уголок региона. По словам заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, метрополитен продолжит сотрудничество с Тульской областью.

В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отметил, что с точки зрения транспортной доступности Тульская область является привлекательным регионом для туристов и, что добраться сюда можно различными видами транспорта.

Тульская область вошла в новый проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Наполни выходные эмоциями", который направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок. Концепция наружной рекламы "Начни субботу с Тулы" побуждает туристов посетить Тульскую область.

В частности, на тематических цифровых билбордах будут представлены главные достопримечательности Тульской области, исторический центр Тулы.

Также Тульская область участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями. Всего в Тульской области действует 226 туристических маршрутов и 114 межрегиональных.

В 2019 году турпоток в Тульскую область превысил 1 млн человек.