"Правительство региона продлило режим повышенной готовности в Новосибирской области по 31 октября и одобрило предлагаемые изменения по снятию ограничений в ряде направлений. В Новосибирской области возобновляется работа учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев, а также разрешается увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50%", — говорится в сообщении.

Также возобновляется работа салонов для снижения веса и похудения, проведение фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Снятие ограничений в регионе началось с 11 апреля, когда к работе вернулась почти вся сфера услуг, с 11 июня заработали розничные рынки, с 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами, с 11 августа — работа бань и саун, с 12 сентября — театров, кинотеатров и концертных организаций, с 16 сентября — работа аквапарков и проведение научных конференций и симпозиумов.

По данным оперативного штаба региона, на утро 28 сентября в регионе выявлено 12 тыс. 999 случаев COVID-19 (в том числе 69 за минувшие сутки), 11 859 пациентов выздоровели (41 за сутки). Скончались два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.