С января по август в Турцию приехало 772,7 тысяч российских туристов – это на 84% меньше, чем в аналогичный период годом ранее (4,8 млн). Россия лишь слегка уступила Германии, откуда прибыло 789,6 тысяч путешественников.

В топ-5 также вошли Болгария (532,4 тыс.), Украина (520,8 тыс.) и Великобритания (465,2 тыс.). Всего с января по август Турцию посетило 7,26 млн иностранцев (годом ранее было 31 млн).

Чаще всего путешественники посещали Стамбул – 3,2 млн, Анталью – 1,4 млн, провинции Эдирне – 981 тыс., Артвин – 383 тыс. и Мугла – 304,3 тыс.

Непосредственно в августе из РФ в Турцию прибыло почти 440 тысяч гостей (-59%). На втором месте оказалась Великобритания – 260,8 тыс., на третьем Украина – 255,7 тыс. Всего в последний месяц лета страну посетило 1,8 млн туристов (годом ранее – 6,3 млн).

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.