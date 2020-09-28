Так, на шестой день круглосуточной работы (о переводе на 24-часовой режим работы сообщалось 23 сентября) пиковая нагрузка составила около 300 человек.
"Прежде после прибытия бортов максимальная нагрузка не превышала 30-50 человек (в день — ИФ)", — пояснили в оперштабе.
Также штаб напомнил, что тест на COVID-19 является обязательным для вернувшихся из-за границы граждан. Его можно сдать в любой из 34 лабораторий Свердловской области, допущенных к диагностике новой коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, в начале сентября центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области открыл в международном аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Сдать анализ можно на первом этаже терминала B. Позднее пункт перешел на круглосуточный режим работы.
Получить результат обследования можно в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства клиентов отсканированные результаты анализов на коронавирус направляются на электронную почту клиента. Прибывающие в регион из-за рубежа должны загрузить результаты анализов на сайт gosuslugi.ru в течение трех суток.