На выставке представлены предметы из фондов Государственного музея-заповедника "Петергоф": картины, предметы декоративно-прикладного искусства, назидательная литература, письменные принадлежности, старинный спортивный инвентарь, экспонаты из петергофских дворцов, связанные с именами представителей русского императорского дома, включая предметы, принадлежавшие великим князьям — наследникам российского престола.

"Богородицкий дворец-музей и парк — бывшая усадьба графа А.Г. Бобринского, сына императрицы Екатерины II. Воспитанию и образованию побочного сына императрица уделяла особое внимание. Несколько поколений детей графов Бобринских воспитывались вместе с великими князьями, так как Бобринских и Романовых связывали тесные семейные узы", — подчеркивается в сообщении.

Выставку можно посетить до 14 декабря.

Проект реализуется к 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.