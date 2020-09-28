В частности, "ИрАэро" открыла рейсы из Красноярска в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный (Якутия), Улан-Удэ.

В пресс-службе "ИрАэро" "Интерфаксу" уточнили, что рейсы в Магадан и Петропавловск-Камчатский будут через Благовещенск, во Владивосток — с посадкой в Нерюнгри.

"По шести направлениям — Владивосток, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский — "ИрАэро" начинает выполнять полеты из Красноярска впервые", — сказал представитель авиакомпании.

"Мы существенно расширяем маршрутную сеть в своем "домашнем" регионе (Сибирь и Дальний Восток — ИФ). Это субсидируемые рейсы, причем количество льготных мест на каждом рейсе не лимитировано. Льготой могут воспользоваться все без исключения", — приводятся в сообщении авиакомпании слова начальника службы организации перевозок "ИрАэро" Александра Макина.

По данным расписания аэропорта "Емельяново" (Красноярск), с запуском новых рейсов "ИрАэро" увеличила число маршрутов до 15.

Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в Иркутске. Парк воздушных судов состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100, Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.