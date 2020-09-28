"Так, приостановлены все рейсы "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) по направлению Баку-Нахчыван-Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку-Лондон-Баку, запланированный на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированный на 2 октября", — говорится в сообщении пресс-служба аэропорта.

Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты, либо вернуть свои деньги.

"Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания "Аэрофлот" — авиарейсы Москва-Баку-Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания "Белавиа" — авиарейсы Минск-Баку-Минск на 2 и 4 октября. За дополнительной информацией пассажиры данных отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании", — подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 28 сентября введено военное положение. Кроме это