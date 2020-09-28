Вылеты из аэропорта "Внуково" по понедельникам, вторникам, средам и субботам будут выполняться в 20:25, из Казани — в 22:20; по четвергам и воскресеньям из "Внуково" — в 16:30, из Казани — в 18:25; по пятницам из "Внуково" — в 08:00, из Казани — в 09:55.

Перевозки будут осуществляться на самолетах вместимостью 189 мест.

По данному графику рейсы будут выполняться до конца октября, отмечается в пресс-релизе.

В сентябре "Победа" выполняет по два ежедневных прямых рейса из Москвы в Казань и обратно, с 1 октября число ежедневных прямых рейсов по этому направлению возрастет до трех, следует из данных сервиса заказа билетов на сайте лоукостера.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.

Международный аэропорт "Казань" принадлежит АО "Связьинвестнефтехим", которым владеет правительство Татарстана.