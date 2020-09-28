Курс доллара в 10:21 МСК составил 78,96 руб./$1, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 91,82 руб./EUR1 — плюс 89 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 81,3 копейки — до 84,75 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием санкционных рисков на опасениях того, что постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ.