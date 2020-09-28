"Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально (технически это еще займет какое-то время) решить этот вопрос. Работа идет достаточно интенсивно", — сказал Рапота, выступая в понедельник в Жодино на VII Форуме регионов Беларуси и России во время секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России". Его цитирует госагентство БелТА.