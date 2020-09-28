Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило 5 тыс. но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ.
Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 217.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 942 человека были выписаны по выздоровлению, 16 скончались.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 159 тыс. 573 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли — 20 тыс. 385 человек. Второй день подряд количество летальных исходов ниже ста.
Число выписанных за весь период составило 945 тыс. 920 человек, в том числе 2 тыс. 702 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.