"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 8 тыс. 135 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 200 (27%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило 5 тыс. но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 217.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 942 человека были выписаны по выздоровлению, 16 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 159 тыс. 573 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли — 20 тыс. 385 человек. Второй день подряд количество летальных исходов ниже ста.

Число выписанных за весь период составило 945 тыс. 920 человек, в том числе 2 тыс. 702 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.