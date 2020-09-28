Согласно сообщению пресс-службы, реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.
Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов федерального округа предусмотрено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры — строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.
Мишустин в августе совершил рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы лично узнать о существующих в регионе проблемах и понять, как их можно решить. На заседании правительства 23 сентября он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.
Дальний Восток занимает 41% территории России, там живёт 5,6% населения страны. Регион богат природными ресурсами, которые могут стать базой для создания и развития новых масштабных производств. Он расположен в естественном транспортном коридоре между Европой и Азией. По территории Дальневосточного федерального округа проходят крупнейшие в мире железнодорожные магистрали — Байкало-Амурская и Транссибирская. Через Дальний Восток пролегает Северный морской путь — самый короткий маршрут из Азии в Европу.