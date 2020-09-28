Программа подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина, ее основными целями названы ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке.

Согласно сообщению пресс-службы, реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.

Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов федерального округа предусмотрено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры — строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

Мишустин в августе совершил рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы лично узнать о существующих в регионе проблемах и понять, как их можно решить. На заседании правительства 23 сентября он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.

Дальний Восток занимает 41% территории России, там живёт 5,6% населения страны. Регион богат природными ресурсами, которые могут стать базой для создания и развития новых масштабных производств. Он расположен в естественном транспортном коридоре между Европой и Азией. По территории Дальневосточного федерального округа проходят крупнейшие в мире железнодорожные магистрали — Байкало-Амурская и Транссибирская. Через Дальний Восток пролегает Северный морской путь — самый короткий маршрут из Азии в Европу.