Занятость кресел в самолетах составила 84,4%, что на 0,5 процентного пункта (п.п.) больше, чем в августе 2019 года.

При этом в январе-августе 2020 года пассажироперевозки сократились в 3,6 раза, до 434,75 тыс. человек. Занятость кресел составила 71,7%, что на 13,9 п.п. меньше, чем годом ранее.

Перевозки грузов в январе-августе 2020 года сократились на 17%, до 1,64 тыс. тонн. Доля коммерческой загрузки за 8 месяцев составила 77,4%, что на 9,9 п.п. меньше аналогичного периода 2019 года. Данные об объеме грузоперевозок за август 2020 года не приводятся.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в августе 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска. Парк авиакомпании состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.