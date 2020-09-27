"Мы не хотим останавливать социальную, экономическую семейную и спортивную жизнь французов", — сказал он в эфире радиостанции РТЛ.

При этом министр не исключил возможности объявления подобного режима для отдельного города, если в этом будет необходимость.

"Мы ничего не исключаем, однако не стремимся рассматривать идею с самоизоляцией. Мы работаем, чтобы избежать такого сценария", — подчеркнул Веран.

Он констатировал, что в стране действительно растет число инфицированных коронавирусом, но при этом не считает верным называть это второй волной пандемии. По словам Верана, на этот раз вирус распространяется заметно медленнее, что дает властям больше времени на реагирование. Также он заверил, что службы здравоохранения без проблем справляются с нагрузкой.

Веран попросил сограждан "сделать еще небольшое усилие", чтобы остановить COVID-19.