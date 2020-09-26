"Поздравляю всех с Всемирным днем туризма. Это профессиональный праздник для более чем 2,5 миллионов россиян, которые заняты в индустрии гостеприимства, и их отряды будут расти. Туриндустрия – это почти 4% ВВП нашей страны, она влияет более чем на 50 смежных отраслей экономики", — сказал Чернышенко в своем видеообращении в субботу.

Он подчеркнул, что туризм играет важнейшую роль в формировании имиджа России. "У нас фантастический потенциал для развития внутреннего туризма, это и Алтай, Байкал, Хакасия, Северный Кавказ, Крым, Балтика, Дальний Восток. Поддержка туриндустрии сейчас – одна из приоритетных задач государства", — отметил вице-премьер.

С поздравлением обратилась и Зарина Догузова.

Она отметила, что год был полон вызовов для всего мирового туризма, и России удалось не только поддержать отрасль, которая продолжила свою работу в самое тяжелое время, но и в беспрецедентной ситуации запустить туристический сезон. Это стало результатом большой командной работы.

"Наша ключевая задача сегодня – доступный, безопасный и комфортный отдых для наших граждан. Мы продолжаем эту работу. Желаю всем увлекательных и ярких путешествий, а отрасли процветания. С праздником!", — сказала Догузова.