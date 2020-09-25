Всемирный день туризма был учрежден Всемирной туристской организацией (UNWTO) в 1979 году. В России отмечается с 1983 года.

Как сообщает UNWTO, в 2020 году праздник ознаменует восстановление туротрасли от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Впервые за 40-летнюю историю столицей торжества станет не одна страна, а несколько — Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Чили. Девизом 2020 года станет "Туризм и развитие сельских территорий".

В России День туризма отметят бесплатными экскурсиями 26 и 27 сентября. Больше всего мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге – около восьми тысяч.

Бесплатные экскурсии состоятся и в других регионах России. Например, в Псковской области можно попасть на театрализованную экскурсию "Быт, традиции, обряды крестьян Псковской губернии" или посетить теневой спектакль "Легенда о цветущем папоротнике".

В Калининграде проведут бесплатную пешеходную экскурсию по городу, в Рязани пройдет исторический квест "Рязанские истории", в Воронеже – беспроигрышная лотерея, а в Саранске 26 и 27 сентября будут организованы бесплатные вечерние экскурсии по стадиону "Мордовия Арена".

Уточнить программу мероприятий, записаться на экскурсии, а также получить двойные бонусные баллы за посещения ТИЦ регионов можно в рамках федеральной бонусной программы RussiaTravel.club.

Портал "Интерфакс-Туризм" поздравляет читателей и всех, кто любит путешествовать, с предстоящим праздником и желает скорейшего возвращения поездок и победы над коронавирусом.