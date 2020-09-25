"Опыт аренды по принципу "1 рубль за квадратный метр", безусловно, внес свой вклад в сохранение культурных объектов. Но, к сожалению, найти людей, которые готовы заниматься восстановлением (объектов культурного наследия — ИФ), все труднее. Некоторые, столкнувшись со сложностями, в том числе финансовыми, отказались от проекта", — приводят слова Рожнова в пресс-центре Мособлдумы.

Председатель комитета добавил, что арендаторы объектов культурного наследия также часто сталкиваются со сложностями при привлечении банковских финансовых средств.

"Поэтому мы вместе с Минимуществом (Подмосковья — ИФ) обсуждаем варианты передачи таких объектов в собственность", — заявил Рожнов.

За последние семь лет в аренду были сданы 37 объектов культурного наследия, расположенных в Московской области.

Программа "Усадьбы Подмосковья" реализуется на территории Московской области с 2013 года. В рамках нее объекты культурного наследия выставляются на торги.

Их победители получают усадьбы в аренду на 49 лет с обязательным условием проведения восстановительных работ за свой счет. Арендатор переводится на льготные условия аренды "рубль за метр" после восстановления облика переданных ему зданий, на которое дается семь лет.

В рамках программы успешно отреставрированы две подмосковные усадьбы — Аигиных в селе Талицы Пушкинского городского округа и Круминга в Люберцах.