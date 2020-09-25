Как сообщила в пятницу пресс-служба Смольного, безопасность на крышах обсуждали на совещании с представителями районных администраций.

"Как доложили представители районных администраций города, по ряду адресов устранение взломов проходит по несколько раз в день. Для кардинального решения проблемы с доступом на чердаки за последние два года в 11 районах города управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 многоквартирных домах на 335 входах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 многоквартирных домах", — отметили в пресс-службе.

В Московском и Петроградском районах самые популярные среди нарушителей чердаки ставят на охрану в ЧОП.

"По итогам совещания Бондаренко поручил всем районным администрациям перенять опыт коллег по привлечению охранных организаций и в недельный срок актуализировать полный перечень городских крыш, используемых чаще всего для незаконных экскурсий и прогулок", — добавили в пресс-службе.

Вице-губернатор также поручил проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами. Участники совещания подготовят предложения по ужесточению КоАП РФ в части незаконных экскурсий по крышам.

Всего в Санкт-Петербурге насчитывается более 13 тыс. металлических кровель. Из них 5621 — в четырех центральных районах города.

Ранее ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели мужчины и женщины в результате падения с крыши в центре города. Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Из материалов уголовного дела следует, что неустановленными лицами были организованы услуги по проведению экскурсионных прогулок на крыше дома 23 по улице Рубинштейна, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 20 сентября произошло падение 24-летнего местного жителя и 17-летней школьницы, которые скончались на месте происшествия.

Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ужесточить наказание за прогулки по крышам.