"С сентября и до конца декабря загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода прошлого года за счет туристов, отдавших предпочтение российским курортам. Новая мера поддержки стала интересна и гостям, и жителям края, которые планируют семейный отдых и ежегодный отпуск по более низкой стоимости", — приводятся в сообщении слова министра туризма и курортов региона Александр Трухачева.

Динамика глубины бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавминводах, отметил министр.

На курортах Ставрополья готовятся ко второму этапу программы кэшбека, старт которой намечен на октябрь.

Для получения кешбэка нужно забронировать отдых продолжительностью минимум две ночи без ограничений в цене. Теперь может быть запланирована даже поездка выходного дня.

Возврат средств составит 20% от стоимости поездки. Список организаций — участников программы от Ставропольского края в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте Минтуризма региона.

В первом этапе программы участвовали более 50 ставропольских организаций, в том числе санаторно-курортные учреждения, коллективные средства размещения и туристские организации.