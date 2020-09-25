Курс евро составил 90,93 руб./EUR1 в 16:58 МСК, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом чуть ранее евро рос до 91,0125 руб./EUR1. Доллар США стоил 78,17 руб./$1, подорожав на 1,0275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96 копеек — до 83,91 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием сразу нескольких негативных факторов: давление на курс нацвалюты оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, рост доллара как защитного актива на Forex, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также актуализация темы санкционных рисков.