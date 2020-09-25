На сайте перевозчика доступны авиабилеты в столицу Венгрии из Москвы с 26 сентября по 24 октября. Билет на ближайший рейс обойдется в 17,8 тыс. в одну сторону. Вылеты доступны по четвергам и субботам.

В посольстве Венгрии РФ, в свою очередь, подчеркнули, что воспользоваться рейсами смогут лишь некоторые категории граждан. Туристов среди них нет.

"Обращаем внимание на то, что прямые рейсы не означают отмены ограничений на поездки между странами. Перелетами могут воспользоваться только лица, имеющие право на въезд в Венгрию (в случае транзита — в страну назначения) и/или в Россию", — сказали в посольстве.

В пятницу авиакомпания Czech Airlines объявила о том, что возобновит рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. Они также не предназначены для путешественников.