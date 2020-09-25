Курс доллара в 16:50 МСК составил 78,05 руб./$1, поднявшись на 91 копейку к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 90,79 руб./EUR1 — плюс 74 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 83,35 копейки — до 83,79 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием сразу нескольких негативных факторов. Давление на курс нацвалюты оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, рост доллара как защитного актива на Forex, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также актуализация темы санкционных рисков.