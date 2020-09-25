"Таиланд готов ослабить ограничения для туристов, если первые две группы из 300 иностранцев пройдут 14-дневный карантин без выявления случаев COVID-19. Они прибудут в страну после 1 октября, результаты станут известны 15 и 21 октября", — пишет издание.

Если эксперимент пройдет успешно, в стране в середине ноября могут сократить срок обязательного карантина для иностранцев с двух до одной недели. Тем не менее, тесты ПЦР будут по-прежнему нужны.

Таиланд с октября начнет выдавать специальные туристические визы долгосрочного пребывания. Путешественники должны будут готовы приехать в страну не менее, чем на 90 дней, а также пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, для туристов есть квоты: в неделю могут въехать не более 300 человек. Как отмечает Bangkok Post, этого недостаточно для восстановления туризма, но это именно то количество человек, которое смогут обслужить местные медики.