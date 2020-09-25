Маршрут пройдет от села Ласково, родины святой Февронии, до древнего владимирского города Муром. Инициаторами проекта выступили Анфиса Охлобыстина и Глеб Прилепин.

Они уже организовали недельный поход, в рамках которого размечают путь для будущих туристов и собирают информацию о культурных и туристических объектах, встречающихся по пути, а также общаются с жителями населенных пунктов.

"Старт был дан в с. Ласково Рязанской района у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. В настоящее время инициаторы пешеходного маршрута уже побывали в Старой Рязани, Ижевском и Брыкином Бору Спасского района. Впереди путь в Касимовский район: Гусь-Железный, Касимов, Елатьма. Конечной точки, Мурома, предполагается достичь к началу октября, — говорится в сообщении.

В перспективе планируется создать сайт, посвященный новому пешеходному турмаршруту.