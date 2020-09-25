Рейсы № ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Продажа билетов уже началась.

"Въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен и доступен только некоторым категориям граждан. Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиями для въезда в РФ", — отметили в авиакомпании.

Россия пока не заявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией. Для въезда в эту страну действуют такие же ограничения, как для большинства других европейских государств. Среди них пока только Хорватия, Черногория, Австрия, Швейцария и Греция заявили о готовности принимать россиян.

Для въезда необходимы ПЦР-тесты на коронавирус, а Австрия в дополнение требует проходить карантин. Въезд в страны ЕС возможен с целью лечения, к родственникам, на длительную учебу или при наличии ВНЖ. В свою очередь, в Черногорию, которая не входит в ЕС, можно въезжать беспрепятственно.