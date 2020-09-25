В феврале пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 8% год к году, но уже в марте, когда РФ начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, показатель упал на 15%. В апреле падение ускорилось до 87%, в мае оно было на уровне 85%. В июне на фоне частичного снятия карантина в регионах страны падение внутренних перевозок замедлилось до 60%, в июле — до 16%.

Падение перевозок за рубеж в августе на фоне открытия рейсов в Турцию, Великобританию и Швейцарию замедлилось до 88%, было перевезено 754 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации. Еще в июле падение показателя было на уровне 99%, тогда было перевезено менее 60 тыс. человек.

Всего в августе российские авиакомпании перевезли 9,3 млн человек, что на 35,4% меньше, чем годом ранее. Оперативные данные Росавиации, опубликованные в начале сентября, указывали на снижение показателя на 36,6%, до 9,15 млн человек. В мае падение общего пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле — 92% (740 тыс. человек), в июне — 77% (2,85 млн человек), в июле — 52% (6,8 млн человек).

Пассажирооборот компаний в прошлом месяце упал на 47%, достигнув отметки 18,9 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 6,9 процентного пункта, до 83,9%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в прошлом месяце вновь стала S7, которая перевезла 1,6 млн пассажиров (+6%). На второе место — после третьего в июле — вернулся "Аэрофлот", который перевез 1,46 млн человек (-60%). На третью строчку опустилась "Победа", которая обслужила 1,2 млн пассажиров и второй месяц подряд показала рост перевозок, причем двузначный — на 17%. Рейсами "России" воспользовались 1,03 млн пассажиров (-32%). "Уральские авиалинии" обеспечили доставку 934 тыс. пассажиров (-15%). Эти пять компаний обеспечили перевозку 67% всего авиационного пассажиропотока в РФ.

За январь-август все российские авиакомпании перевезли 43,9 млн пассажиров (-49%), средняя занятость их кресел составила 73,7% (-10,7 п.п.).