Ограничения вступят в силу на следующей неделе в тех районах города, где на 100 тыс. жителей приходится более 1 тыс. случаев заражения COVID-19.

Согласно новым правилам, жителям разрешено покидать дома только в рабочих целях, для учебы, а также на правовых или медицинских основаниях. Допустимое количество собраний в общественных местах будет ограничено до шести человек. Кроме того, будут закрыты парки.

Частичный карантин уже действует в 37 районах и предместьях Мадрида с 21 сентября.

The Guardian отмечает, что министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в свою очередь призвал ввести ограничительные меры для всего Мадрида.

По его словам, в городах, где на 100 тыс. жителей приходится более 500 случаев коронавируса, необходимо вводить тотальный карантин. По состоянию на четверг, в Мадриде зафиксировано 746,15 заражений на 100 тыс. человек за последние две недели.

Илья посоветовал не перемещаться по городу без существенной необходимости, а также ввести запрет на нахождение в барах и ресторанах за стойками, а не за столиком. По его словам, необходимо наполовину сократить число гостей на террасах заведений.

В четверг в Испании зафиксировали более 10,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 11,2 тыс. человек.

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 704 тыс. человек, число летальных исходов превышает отметку в 31 тыс.