«Размножение больших панд – то, к чему стремятся зоопарки всего мира. Наши Жуи и Диндин пока ещё маленькие, но мы мечтаем о том, что у них когда-то могут родиться детёныши. Панды живут в соседних вольерах, они слышат и чувствуют присутствие друг друга. Зоологи все время наблюдают за ними, видят, что со временем их взаимный интерес растет. Панды всё больше времени проводят у двери между вольерами, и даже начинают общаться звуками», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Там отметили, что Жуи и Диндин генетически подходят друг другу. «Они точно не близкие родственники, и нет никаких препятствий для размножения», — пояснили в зоопарке.

Панды Жуи и Диндин прибыли в Москву из Китая 29 апреля специальным рейсом Почты России. Они пробудут в России до 2034 года. Панды становятся половозрелыми в 5-6 лет, Жуи и Диндин 4 и 3 года соответственно.