В настоящее время он обслуживает 187 внутренних авиамаршрутов, соединяющих 129 аэропортов по всей стране, сообщает агентство Xinhua.

Дасин был официально открыт 25 сентября 2019 года. К началу этой недели в нем было совершено 84 тыс. взлетов и посадок, а грузооборот составил около 39 тыс. тонн.

Аэропорт находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. До пандемии коронавируса COVID-19 планировалось, что к 2025 году он будет ежегодно обслуживать 72 млн человек.

Строительство Дасина, который имеет четыре взлетно-посадочные полосы, обошлось в 450 млрд юаней (более $60 млрд) и продолжалось менее пяти лет.

Ранее главным аэропортом Пекина являлся Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволил существенно разгрузить Шоуду.

China Southern Airlines за прошедший год перевела 80% своих рейсов в Пекине в новый аэропорт. Предполагается, что к 2025 году авиакомпания будет эксплуатировать более 200 самолетов в Дасине и к тому времени обслужит в общей сложности 28,8 млн пассажиров.