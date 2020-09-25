Юбилейного 400-тысячного клиента аэропорт обслужил 25 сентября. Им стала пассажирка авиакомпании "Россия", летевшая рейсом FV-6216 Геленджик – Санкт-Петербург.

"400 тысяч пассажиров — для нас особая цифра. Она демонстрирует не только рост пассажиропотока, но и спрос на полеты в Геленджик, несмотря на действующие ограничительные меры", — цитирует пресс-служба генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

В пресс-службе также рассказали, что в январе – августе 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 306 700 пассажиров, что на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре количество выполняемых рейсов в Геленджик увеличилось на 45%.

Всего с начала года рейсы в Геленджик выполняли 14 авиакомпаний по 10 направлениям в России. Из них самые востребованные — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

Ранее авиакомпания "Россия" продлила до 11 октября 2020 года выполнение ежедневных рейсов в Геленджик в связи с возросшим спросом. До этого перевозчик планировал завершить полетную программу 27 сентября.