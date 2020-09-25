"Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли столкнуться с проблемами с подключением за последние 45 минут. Теперь всё должно быть в порядке, извините за неудобства", — говорится в сообщении команды мессенжера в твиттере.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами при обмене сообщениями через мессенджер Telegram. По данным ресурса DownDetector, проблемы с Telegram наблюдались у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России, а также на Украине, в Белоруссии, Германии, Нидерландах и некоторых других стран Европы".