"Подведомственным комитету СПб ГКУ "ДОДД" разработана и отправлена на согласование в управление ГИБДД схема организации дорожного движения, предусматривающая введение ограничения движения транспортных средств по улице Рубинштейна в выходные и праздничные дни за счет установки дорожных знаков "Движение запрещено" и "Субботние, воскресные и праздничные дни", — рассказали в ведомстве.

В комитете уточнили, что ограничение не будет распространяться на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в там.

Знак "Движение запрещено" также не распространяется на маршрутные транспортные средства и на транспорт со знаком "Инвалид", управляемый инвалидами I и II групп или перевозящий таких инвалидов или детей-инвалидов.

Реализовать данную схему планируется в конце октября, контролировать соблюдение правил будут сотрудники УГИБДД, добавили в комитете.

Год назад глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что транспортная ситуация не позволяет сделать улицу Рубинштейна пешеходной.

Рубинштейна считается главной ресторанной улицей Петербурга, популярной, как у местных жителей, так и у туристов.