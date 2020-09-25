"Ежегодно TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers' Choice ("Выбор путешественников"). Премия присуждается после анализа миллионов отзывов и оценок туристов на платформе данного сервиса", — говорится в пресс-релизе.

Учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории.

"Награду Travellers' Choice могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Учреждения культуры и места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor", — поясняет пресс-служба Херсонеса.

Алгоритм присуждения награды Travellers' Choice не предусматривает ни заявок на участие, ни взносов, ни отборочных туров. "Это признание, которое можно заслужить лишь со временем, через выбор и голоса пользователей сервиса TripAdvisor", — отмечается в сообщении.

Херсонес — археологический памятник на юге России, основанный около 422/421 годов до н.э. и существовавший непрерывно более 15 веков. Площадь Херсонесского городища составляет примерно 45 гектаров.

В состав Херсонеса входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Заповедник в 2013 году внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.