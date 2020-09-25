"В связи с участившимися случаями отказа российским гражданам во въезде в Италию и аннулировании выданных виз рекомендуем при принятии решения о лечении в клиниках страны воздержаться от такой поездки, если ее целью является прохождение косметических и спа-процедур, лечение методами гомеопатии, прохождение физиотерапии, услуги массажа и мануальной терапии, а также стоматологическое лечение", — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что прохождение курортного лечения в итальянских медучреждениях возможно при наличии у пациентов серьезных заболеваний, подтвержденных документально.

"Что касается выдаваемых пациентам приглашений, то рекомендуется обращаться в государственные медицинские учреждения (клиники) Италии. Приглашение должно быть подписано директором учреждения (главным врачом). Не рекомендуется обращаться в малоизвестные частные клиники, за услугами частнопрактикующих итальянских врачей и прибегать к услугам фирм-посредников, выдающих какие-либо приглашения (справки)", — отметили в ведомстве.

В Росавиации напомнили, что для въезда в Италию россиянам необходима специальная виза категории "Лечение". При ее получении ранее выданные шенгенские визы аннулируются.

Авиакомпаниям в ведомстве посоветовали перед посадкой усиленно проверять все документы пассажиров, отправляющихся на лечение в Италию.

В начале пандемии коронавируса Италия стала одной из наиболее пострадавших европейских стран. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 302,5 тыс., число летальных исходов инфицированных превышает отметку в 35 тыс.