Там подчеркнули, что штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее названными критериями, связанными с нормализаций эпидемиологической обстановки.
В пятницу СМИ со ссылкой на греческое посольство в Москве сообщили, что РФ и Греция обсуждают вопрос об открытии с 1 октября авиасообщения с Грецией.
В конце прошлой недели оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.
При этом всем прилетающим в РФ гражданам необходимо сдать тесты на коронавирус и соблюдать режим двухнедельной изоляции по месту проживания или пребывания.