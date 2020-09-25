"Решение о возобновлении авиасообщения с Грецией пока не принято. Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно", — сообщили журналистам в пятницу в оперштабе.

Там подчеркнули, что штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее названными критериями, связанными с нормализаций эпидемиологической обстановки.

В пятницу СМИ со ссылкой на греческое посольство в Москве сообщили, что РФ и Греция обсуждают вопрос об открытии с 1 октября авиасообщения с Грецией.

В конце прошлой недели оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

При этом всем прилетающим в РФ гражданам необходимо сдать тесты на коронавирус и соблюдать режим двухнедельной изоляции по месту проживания или пребывания.