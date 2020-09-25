Как сообщила пресс-служба аэропорта, в воздушной гавани Патрушеву были предоставлены материалы по вопросам безопасности полетов и реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2), выведенной из эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году.

"В настоящий момент безопасность полетов в международном аэропорту Владивосток оказывается под угрозой ввиду критических инфраструктурных ограничений аэродрома Владивосток (Кневичи), являющегося аэродромом совместного базирования и обеспечивающего деятельность гражданской и военной авиации", — говорится в сообщении.

По словам Виниченко, своевременная реконструкция ИВПП-2 позволит не допустить закрытия аэродрома для полетов воздушных судов на период капитального ремонта действующей полосы — ИВПП-1.

"Необходимо финансирование из средств федерального бюджета на проектирование и проведение реконструкции полосы (ИВПП-2 — ИФ) и включение реконструкции в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", — сказал гендиректор АО "МАВ", слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что на сегодняшний день уже существуют ограничения по приему воздушных судов.

"Через 3-4 года аэропорт Владивостока может полностью остановить полеты, и жители региона останутся без авиационного сообщения. Ограничение полетов создает реальные предпосылки для угрозы безопасности полетов и безопасности границ", — сказал Виниченко.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 8 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 897 тыс. пассажиров, что почти в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Находящееся под управлением холдинга "Базэл Аэро" АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 61,76% акций аэропорта.