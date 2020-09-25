"Акция в поддержку восстановления туризма в Петербурге объединила более ста партнеров в сфере туриндустрии: к ней присоединились организаторы водных экскурсий, операторы городских автобусных обзорных экскурсий на двухэтажных автобусах, музеи города, креативные общественные пространства, гостиницы, турфирмы и даже промышленные предприятия. Жители и гости города смогут посетить массу развлекательных мероприятий, которые пройдут 26 и 27 сентября, причем абсолютно бесплатно", — сказали в ведомстве.

Всего подготовлено около восьми тысяч разнообразных экскурсий. Регистрация на них уже открыта на портале Visit Petersburg.

"Кроме того, в городе проходит гастрономический фестиваль: с 20 по 27 сентября в ресторанах предлагают специальное сет-меню или блюдо на тему "Туризм. Новый подход к гастрономии". В свою очередь в отелях на даты 26-27 сентября действует спецпредложение по промокоду VisitPetersburg2020", — отметили в Ростуризме.

В рамках праздничных мероприятий также состоится заплыв по Мойке на sup-бордах – к участию приглашаются все желающие со своим реквизитом. А одним из главных событий станет развод Дворцового моста под музыку.