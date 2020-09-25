Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта.

В настоящее время прямые рейсы из Москвы в Саранск выполняет "Аэрофлот", он открыл ежедневные рейсы с 1 августа.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот".

Аэропорт Саранска с ноября 2019 года находится под управлением московского ООО "Аэросити-Девелопмент" — структуры, связанной с бизнесменом, владельцем корпорации AEON Романом Троценко, который ранее проявлял интерес к мордовскому аэропорту.